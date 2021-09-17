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В Нур-Султане процветала финансовая пирамида "Антарес"

В Нур-Султане процветала финансовая пирамида &quot;Антарес&quot;

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресек деятельность процветавшей в столице Казахстана финансовой пирамиды "Антарес".

"Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги физических лиц якобы для предпринимательской деятельности, а на самом деле извлекали доход путем перераспределения средств и обогащения одних участников за счет взносов других", - рассказали в пресс-служба АФМ Казахстана, передает "АиФ-Казахстан".

По данному факту проводится досудебное расследование, а территориальным департаментом принимаются меры, направленные на установление всех потерпевших лиц и суммы причиненного ущерба, - добавили в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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