НПО Грузии обвинили правящую партию в попытке дискредитации

Члены грузинских неправительственных организаций обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в попытке дискредитации.

Ранее в "Мечте" призвали наблюдательные организации быть более точными в своих отчетах, касающихся предстоящих муниципальных выборов. В частности, предметом критики стали промежуточные отчеты НПО "Международная прозрачность", "Ассоциация молодых юристов Грузии" и "Международное общество за справедливые выборы и демократию".

"Это рационально рассчитанное видение, политика – делать как можно больше замечаний к отчетам, в том числе по поводу того, что не подлежит критике, чтобы затем понизить степень доверия и дискредитировать наблюдательские организации", - приводит слова члена НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Вахушти Менабде "Спутник-Грузия".

На критику правящей партии отреагировали и в НПО "Международная прозрачность - Грузия".

"Это, наверное, служит дискредитации наблюдательских организаций, чтобы затем нам не доверяли как внутри страны, так и за рубежом. Странно, когда правящая партия тратит ресурс на это, для нас это непонятно. Вместо того, чтобы они были ориентированы на избирательную кампанию и учитывали наши рекомендации, они делают акцент на подобные вещи", - заявил представитель НПО Леван Натрошвили.