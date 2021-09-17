Ника Мелия может остаться без депутатского мандата

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и кандидата на пост мэра Тбилиси Нику Мелия могут лишить депутатского мандата - на этот раз по его желанию. Об этом сообщил представитель парламентского большинства Шалва Папуашвили.

По его словам, в пятницу парламент Грузии рассматривает вопрос о досрочном лишении Мелия депутатских полномочий на заседание комитета по процедурным вопросам.

"Сегодня комитет рассматривает вопрос прекращения депутатских полномочий Ники Мелия. Вы знаете, что это формальная часть, которая обязывает комитет рассмотреть этот вопрос. В конечном итоге решение остается за парламентом, тогда и посмотрим. Вы знаете, что до выборов мы не планирует собираться. Затем состоится заседание, и парламент примет решение", - цитирует Папуашвили "Грузия Online".



В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, предложенного президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, 19 апреля 2021 года власти и оппозиция в Грузии подписали при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля соглашение по выходу из политического кризиса. 28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.