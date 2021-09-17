В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Специалисты Казгидромета предупреждают жителей Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей о штормовой погоде.

Штормовое предупреждение на северо-востоке Восточно-Казахстанской объявлено в связи с грозой и сильным ветром. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный на западе, северо-западе, северо-востоке области 15-20 м/с, ночью порывы ветра могут достигать 23 м/с. Кроме того, в Бескарагайском и Урджарском районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области прогнозируется гроза, чрезвычайная пожарная опасность, на севере региона ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.