Памятник врачам-борцам с пандемией открыли в Москве

В Москве установили памятник врачам, борющимся с коронавирусной пандемией. Монумент расположен у Музея истории медицины Сеченовского университета.

В церемонии открытия памятника принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что столичная система здравоохранения уже много месяцев функционирует в мобилизационном режиме. Он также обратил внимание на то, что всеми службами города оказывается полное содействие в том, чтобы жители Москвы ни в чем не нуждались.

"Конечно, главная благодарность москвичей — за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания, без того, чтобы оказать психологическую поддержку в сложные минуты и профессиональную качественную медицинскую помощь", — приводит слова главы города "Известия".

Собянин выразил благодарность всем, кто выступил с инициативой по созданию "этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с коронавирусом".