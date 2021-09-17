Глава Ингушетии отдал свой голос на думских выборах

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в выборах депутатов Госдумы и народного собрания республики. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Глава Ингушетии с утра посетил избирательные участки в отдаленных населенных пунктах, а во второй половине дня поехал в родной город Сунжу, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы и народного собрания республики", - сказано в сообщении.

Опуская бюллетени в урну, Калиматов отметил, что голосует за будущее Ингушетии и всей России.

Напомним, в пятницу утром по всей России началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. Выборы проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования открыты три дня с 08:00 до 20:00.