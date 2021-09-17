В Петербурге снова наращивают число коек для больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге в последние дни растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом, в связи с этим власти города приняли решение нарастить количеством ковидных коек.

Накануне в городе была зафиксирована рекордная с середины лета госпитализация - 349 человек попали в больницы, в пятницу госпитализировали 333 человек. За сутки количество коек для пациентов в с коронавирусом нарастили с 5 163 до 5 313, при этом заняты на данный момент 4 110 коек, в том числе 554 в пансионате «Заря». Там уже находятся 554 пациента.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге полностью прошли 1,58 млн человек - около 30% жителей.