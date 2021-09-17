Россия существенно нарастит производство вакцин от COVID-19

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил, что к концу 2021 года планируется нарастить производство вакцин от коронавируса COVID-19.

"Сейчас порядка 30 млн с масштабированием до конца года до 45 млн - это разные вакцины. Речь идет не о дозах, а о комплектах", - сказал Осьмако, отвечая на вопрос, сколько доз вакцин от коронавируса производится в России ежемесячно.

Первый замглавы Минпромторга также отметил, что в этом году на российском рынке вряд ли появятся новые вакцины от COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что запасы вакцины против коронавируса в каждом регионе страны составляют около одного месяца.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 7 234 425 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 469 017 жителей страны, умерли - 196 626.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.