В Махачкале шестерых школьников, отравившихся газом, выписали из больницы

Шестеро детей, пострадавших после распыления слезоточивого газа в одной из школ Махачкалы, выписаны из больницы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.

"Шестерых уже выписали. На сегодняшний день в больнице остаются 15 детей. Их состояние ближе к удовлетворительному", – сказано в сообщении.

Напомним, что в четверг двое девятиклассников махачкалинской школы №36 распылили в коридоре на перемене слезоточивый газ "Черёмуха". По данным регионального минздрава, с острым отравлением был госпитализирован 21 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 112 УК РФ ("умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц").