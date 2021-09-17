Онлайн-голосование в Москве подверглось атакам из США

В первые день электронного голосования в Москве система сотни раз подвергалась компьютерным атакам из разных стран, больше всего атак поступило из США, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, пишет ТАСС.

"Специалисты департамента информационных технологий, отвечающие за работоспособность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), зафиксировали 329 компьютерных атак в первые 2,5 часа работы. 70% атак осуществляются с IP-адресов США, 23% - Ирана, 5% - Германии", - сообщил он.

По словам Костырко, также атаки производились с Кипра, из Нидерландов, Польши и России.

Подчеркивается, что попытки дестабилизировать систему ДЭГ никак не повлияли на ее работоспособность.