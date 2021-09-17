Миллер: запасов газа в России хватит более чем на век

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе своего выступления на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, который состоялся 14-17 сентября в смешанном формате, что запасов газа в России хватит более чем на 100 лет.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", - сказал он.

При этом глава "Газпрома" отметил, что некоторые месторождения будут работать до 2132 года. "За последние пять лет "Газпром" создал новый центр газодобычи, который будет основным базовым для России и для наших зарубежных потребителей в течение многих десятилетий и даже в XXII веке", - цитирует Миллера ТАСС.

Он также поведал, что с крупных месторождений в Восточной Сибири - Чаяндинского и Ковыктинского - поставки газа составили пока всего четверть от общего объема запасов - 1 трлн куб м из 4 трлн куб м. "Поэтому перспективы поставок трубопроводного газа очень большие", - подчеркнул Миллер.