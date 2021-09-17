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Врач предупредила, что нельзя сочетать антибиотики и молочные продукты

Врач предупредила, что нельзя сочетать антибиотики и молочные продукты

Эффективность антибиотиков может снизиться при одновременном употреблении молочных продуктов, рассказала главный клинический фармаколог столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева агентству городских новостей "Москва".

"Без грамотной врачебной консультации пациенты неправильно сочетают некоторые антимикробные препараты с продуктами питания - например, одновременно принимают ряд антибиотиков из группы тетрациклинов или фторхинолонов с молочными продуктами, что приводит к снижению эффективности антибиотиков и развитию тяжелых осложнений", - отметила она.

Также Журавлева напомнила, что принимать антибиотики без назначения врача нельзя.

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