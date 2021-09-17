Европейские газохранилища заполнены на 71%

На данный момент газохранилища Евросоюза заполнены 71%, что на 11% меньше, чем года назад, рассказала в пятницу представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.

"На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей [газохранилищ], для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%", - сообщила Лунела.

По ее словам, на рост цен на газ повлияли несколько факторов.

"Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества, в отношении пиков цены.<…> Сейчас высокие цены - это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC)", - объяснила Лунела.

Представитель ЕК отметила, что дополнительный спрос на газ связан с тем, что это наиболее экологически чистый вид традиционного топлива.

Говоря о зеленой энергетике, которая "стоит дешево и цена остается стабильной" Лунела не упомянула, что штиль в Северном море также привел к росту цен на газ в Европе. Несколько недель поля ветряков, снабжающих энергией Северо-Западную Европу, стояли без движения.