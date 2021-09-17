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ДТП в Хасавюрте унесло жизнь одного человека

ДТП в Хасавюрте унесло жизнь одного человека

В результате автоаварии в Хасавюрте погиб 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел на 3-м километре дороге "Хасавюрт – Бабаюрт". 41-летний водитель "ВАЗ-21093", выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "САЗ-3507" под управлением 32-летнего жителя Казбековского района.

"В результате ДТП водитель "ВАЗ-21093" от полученных травм скончался по пути в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.   

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