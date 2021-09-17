Инфоповод. Рекордные цены на газ. Северокорейские ракеты. Теннисные сенсации. Met Gala 2021

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о причинах рекордных газовых ценах в Европу, новом витке гонки вооружений на Корейском полуострове, сенсационных финалах завершающего турнира серии «Большого шлема» в 2021 году и главном модном событии года – бале Met Gala 2021.

Читайте на нашем сайте о ценах на газ в Европе:

https://vestikavkaza.ru/news/novyj-gazovyj-rekord-v-evrope-800.html