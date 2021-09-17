Меркель отдаст свой голос на выборах в бундестаг по почте

Канцлер Германии Ангела Меркель проголосует по почте на предстоящих выборах в бундестаг, которые состоятся 26 сентября. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Нет, потому что канцлер в этот раз воспользуется голосованием по почте", - сказал он, отвечая на вопрос о том, пригласят ли прессу на участок, где будет голосовать канцлер.

При этом Зайберт не уточнил, почему Меркель решила проголосовать по почте, передает РИА Новости.