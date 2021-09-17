Путин рассказал, как переезд штаб-квартиры "Газпрома" из Москвы в Петербург поможет городу

Уже в 2021 году бюджет Санкт-Петербурга увеличится благодаря переезду штаб-квартиры "Газпрома" на 17 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

"ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году - порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть - дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было", - заявил российский лидер на встрече с губернатором Александром Бегловым.

Дополнительные средства необходимо использовать на приоритетных направлениях развития города в целом, "чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования".

В июне акционеры компании одобрили перерегистрацию "Газпрома" в Санкт-Петербурге.