Кадыров с семьей проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отдал свой голос на избирательном участке в школе №1 в селе Ахмат-Юрт.

Руководителя региона на выборах сопровождали члены его семьи.

В ходе проведения голосования Кадыров отметил высокую явку на выборах в республике.

"Многие удивляются, что у нас высокая явка. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые много делают для того, чтобы людям донести информацию о том, что выборы важны, что выбираем свое будущее сами. Поэтому благодаря этим институтам у нас бывает всегда большая явка, народ показывает сплоченность и что они вместе", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что готов к любым результатам голосования и абсолютно не переживает об их итогах.

"Как говорил наш первый президент, у нас есть команда и неважно, где ты находишься, глава ты республики, уборщик или полицейский. Поэтому я готов слушать в команде первого президента и любой итог приму достойно", - заключил он.