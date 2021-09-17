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В России начали производить вакцину AstraZeneca

В России начали производить вакцину AstraZeneca

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" запустила производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Препарат производится на экспорт.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - отметил он.

Компания планировала выпустить первую партию AstraZeneca в июне, в месяц мощности "Р-Фарм" позволяют производить несколько сотен тыс доз вакцин.

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Вестник Кавказа

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