В России начали производить вакцину AstraZeneca

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" запустила производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Препарат производится на экспорт.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - отметил он.

Компания планировала выпустить первую партию AstraZeneca в июне, в месяц мощности "Р-Фарм" позволяют производить несколько сотен тыс доз вакцин.