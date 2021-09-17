В Карши трое местных жителей подрались с сотрудниками ППС

В Карши произошла трое мужчин напали на сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

Инцидент произошел накануне примерно в 23:00 по местному времени. Сотрудники ППС попытались задержать 31-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Однако он вместе с двумя друзьями оказали сопротивление. В результате словесный конфликт перерос в драку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушители порядка также понесут административное наказание за мелкое хулиганство и невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), передает Podrobno.uz.