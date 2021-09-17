Темрезов проголосовал на выборах в Госдуму с сыном

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отдал свой голос на выборах депутатов в Государственную думу.

Отмечается, что руководитель республики пришел на выборы вместе с сыном Маратом.

"Сегодня, в первый день выборов, мы на избирательном участке для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ вместе с моим сыном Маратом. Считаю, что участие в выборах - гражданский долг каждого жителя России. Приходя на участки для голосования, мы делаем свой выбор за будущее нашей страны, за будущее наших детей. Наша страна – очень сильное государство, и голос каждого из нас определяет, какое развитие его ждет в дальнейшем", - написал Темрезов в Instagram.

По словам сына главы Карачаево-Черкесии, "голосование важно для нашей страны".