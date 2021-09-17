Миллер считает, что цены на газ в Европе могут побить новые рекорды

В ближайшее время цены на газ в Европе могут снова побить рекорд, полагает глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Газ дорожает в связи с дефицитом топлива в подземных хранилищах Европы.

"И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", - предположил он в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Рекордная цена на газ на фьючерсном рынке Европы была зафиксирована 15 сентября и составила $963,9 за тысячу кубометров.