В Казахстане создали карту туристических объектов

Министерство культуры и спорта Казахстана разработало карту туристских зон республики. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".

Карта поделена на территории республиканского и регионального уровня.

В список туристических объектов республиканского уровня вошли 24 территории: Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области, побережье озера Алаколь, горно-лыжный курорт "Чимбулак", горно-лыжный курорт "Табаган", Чарынский каньон, город-курорт "Тенгри" (город Капшагай), санаторно-курортная зона "Арасан", побережье озера Балхаш, побережье Каспийского моря, Баянаульская курортная зона Павлодарской области, Туристская зона на комплексе "Байконур". Также в списке оказались столица Нур-Султан, города Алматы, Туркестан и Кентау.

В список туристских зон регионального уровня вошли 54 территории: Капчагайское водохранилище, государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" Алматинской области, государственный национальный природный парк "Алтын-Емел" Алматинской области, государственный национальный природный парк "Иле-Алатау" Алматинской области, санаторий "Рахмановские ключи" Восточно-Казахстанской области, Бухтарминское водохранилище Восточно-Казахстанской области, Мавзолей "Айша биби" Жамбылской области, Каркаралинская курортная зона Карагандинской области, грязевые курорты Жанакоргана Кызылординской области и плато Устюрт Мангистауской области.

Стоит добавить, что ознакомиться с картой можно до 30 сентября текущего года.