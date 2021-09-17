ДТП с участием двух Daewoo в Ташкентской области унесло жизнь подростка

В Уртачирчикском районе Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Damas и Daewoo Matiz, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщили в ГУБДД.

Авария случилась 12 сентября примерно в 01:30 на 8-м километре автодороги 4Р20 "Карасув-Бекабад".

Из-за сильного удара водитель Daewoo Damas потерял управление и сбил пешехода - 14 летнего мальчика подростка, стоявшего на обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В ходе медицинского обследования было установлено, что водитель машины Daewoo Matiz находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.