Микроавтобус попал в ДТП в Грузии, пострадали более 10 человек
На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус, в настоящее время сообщается, что пострадали более десяти пассажиров.
Инцидент случился на участке дороги Игоети-Натахтари, микроавтобус следовал из Зугдиди в Тбилиси.
Причина ДТП пока не установлена, сообщают грузинские СМИ. Информации о жертвах нет.
На месте аварии работают медики, патрульная полиция и спасатели. Все пострадавшие пассажиры госпитализированы.
Авария затруднила движение на данном участке автотрассы, поток автомобилей регулирует патрульная полиция.
Вестник Кавказа
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