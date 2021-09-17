Микроавтобус попал в ДТП в Грузии, пострадали более 10 человек

На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус, в настоящее время сообщается, что пострадали более десяти пассажиров.

Инцидент случился на участке дороги Игоети-Натахтари, микроавтобус следовал из Зугдиди в Тбилиси.

Причина ДТП пока не установлена, сообщают грузинские СМИ. Информации о жертвах нет.

На месте аварии работают медики, патрульная полиция и спасатели. Все пострадавшие пассажиры госпитализированы.

Авария затруднила движение на данном участке автотрассы, поток автомобилей регулирует патрульная полиция.