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Шуша может стать культурной столицей тюркского мира

Шуша может стать культурной столицей тюркского мира

Азербайджанский город Шуша претендует на звание культурной столицы тюркского мира.

"Я принял участие в 38-м министерском заседании ТЮРКСОЙ в городе Хива, Узбекистан, и рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, а также об уничтожении памятников истории и культуры в Карабахе, Отечественной войне. Я выдвинул город Шуша на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году", - сообщил в Twitter министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

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Вестник Кавказа

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