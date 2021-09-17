Гостиницы в России будут штрафовать за кратный рост цен во время мероприятий

ФАС подготовила законопроект, который подразумевает материальное наказание для отелей и гостиниц за кратный рост цен. Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи, пишет газета "Известия".

Речь идет о местах размещения в крупных городах России - в первую очередь в Сочи, Санкт-Петербурге и Владивостоке, где будет фиксироваться кратный рост цен на проживание во время особо значимых мероприятий. Например, в этом году в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ цены на гостиницы взлетели до 300%.

Согласно законопроекту, стоимость проживания должна будет рассчитываться по методике, утвержденной правительством. Предельная цена номеров должна будет указываться на сайтах гостиниц.

Завышение цен грозит штрафами должностным лицам от 20 тыс рублей до 50 тыс рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам - в двукратном размере излишне полученной выручки. Отсутствие информации о стоимости услуг также будет наказываться штрафом - 20-40 тыс для должностных лиц, до 500 тыс для юрлиц.