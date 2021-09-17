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Песков рассказал о планах Путина на пятницу

Песков рассказал о планах Путина на пятницу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 17 сентября Владимир Путин пообщается по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По его словам, перед этим глава государства проведет международной разговор.

"У президента запланирован на вторую половину дня международный телефонный разговор. По окончании международных мероприятий Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, продолжит заниматься региональными делами", - цитирует Пескова РИА Новости.

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