"У Армении нет шансов против Азербайджана в Международном суде ООН"

Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана в связи с событиями Второй Карабахской войны. Ереван сфабриковал обвинения в том, что якобы в сентябре 2020 года Баку "совершил серьезные нарушения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации". По мнению армянского МИД, Азербайджан повинен в "убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными, заложниками и другими задержанными" и в последние дни Карабахской войны, и после ее завершения.

Прежде чем анализировать попытки Еревана привлечь Баку к ответственности в рамках международного права, стоит напомнить контекст. В 1992-1993 годах Армения захватила 20% территории Азербайджана, включая бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область и 7 районов вокруг нее, и почти 30 лет удерживала их под оккупацией вопреки четырем резолюциям Совбеза ООН. В этот период оккупанты совершили множество преступлений против местного населения, самым страшным из которых стало массовое убийство жителей города Ходжалы, где были убиты 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка. Против азербайджанцев была учинена этническая чистка - их изгнали с родной земли. А теперь страна-агрессор решила обвинить пострадавшую сторону в "расовой дискриминации".

Мотивы Еревана, осознающего, что именно он является подлинным нарушителем любых международных законов о правах человека, понятны. Как проигравшая в войне сторона армянские власти хотят отыграться на каком угодно фронте, отвоевать у Азербайджана хоть что-нибудь. В Армении все еще сильны реваншистские настроения, чреватые протестами и бунтами. К примеру, сегодня у здания парламента в Ереване прошел митинг с требованием выдать жилье тем, кто в свое время заселился на захваченные азербайджанские земли и был вынужден покинуть их после деоккупации. Митингующие потребовали от властей предоставить им квартиры.

Обвинения Азербайджана в расовой дискриминации едва ли кто-то может принять всерьез, включая сами армянские власти. Азербайджан известен в мире не в последнюю очередь как многонациональная страна, где в условиях многовековых традиций мультикультурализма мирно проживают представители самых разных этносов – азербайджанцы, русские, лезгины, талыши, евреи, те же армяне и многие другие. Может ли тем же самым похвастаться Армения? Нет, ведь там 98% населения составляют армяне, а оставшиеся 2% почти целиком приходятся на курдов-езидов. Из этой статистики уже видно, в какой стране были совершены акты расовой дискриминации, приведшей к эмиграции неугодных национальностей и формированию моноэтнического государства.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что Ереван приурочил иск в Международный суд к годовщине начала последних боевых действий Карабахской войны. "Это политиканство. Очевидно, накануне годовщины начала Второй Карабахской войны армянский агитпроп спланировал и будет осуществлять ряд подобного рода информационных операций, чтобы попытаться дискредитировать Азербайджан, размыть свою горечь поражения в войне, педалировать тему несуществующего де-факто и де-юре сепаратисткого образования в карабахском регионе Азербайджана. Эти цели и задачи носят предельно пропагандистский характер, но это попытка с негодными средствами, обреченная на провал", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Напомним, что 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали контрнаступательную военную операцию с целью защиты мирного населения от артиллерийских обстрелов, которые производили войска Армении с оккупированных территорий. В результате 44-дневной войны Азербайджан силой оружия освободил Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы, участки других захваченных территорий, а также поселок Гадрут и город Шуша, после чего в ночь с 9 на 10 ноября при посредничестве России было подписано Заявление о капитуляции Армении. До 1 декабря оккупационные войска принужденной к миру Армении были выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, на землях вокруг Ханкенди была размещена российская миротворческая миссия, за перемирием начал следить Российско-турецкий мониторинговый центр.

Игорь Коротченко напомнил о разрушениях и преступлениях самой Армении в Карабахе во время 30-летней оккупации: "На территории, которую Армения оккупировала у Азербайджана, она вела себя точно также, как гитлеровская Германия на оккупированных территориях Советского Союза. Тотальное чудовищное уничтожение городов, поселков, деревень, всей инфраструктуры. По масштабу разрушений Армения даже превзошла гитлеровскую Германию. Если после германцев оставались остовы зданий, где-то целые здания, то после Армении оказалось разрушено все. Это зафиксировано международными наблюдателями, многочисленными иностранными делегациями, я сам лично посещал Физули, Агдам, Физулинский и Агдамский районы. То, что я там увидел, не поддается никаким описаниям - пейзаж как после атомной бомбардировки".

В освобожденных районах Карабаха не уцелело ни одного здания. "Лишь мечеть в Агдаме уцелела благодаря тому, что минареты использовались армянскими корректировщиками артиллерийского огня. Само здание осквернено, частично разрушено", - заметил Коротченко.

С учетом всего этого Баку имеет право со своей стороны подать иск на Армению за разрушения в Карабахе, изгнание миллиона человек из родных домов и непередачу карт минных полей, считает эксперт.

Отметим, что сегодня МИД Азербайджана объявил о желании подать такой иск против Армении за нарушение конвенции о ликвидации расовой дискриминации, о чем сообщила представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Коротченко уверен, что шансов на победу у Еревана в Международном суде нет. "Дело политизировано. Формально его зарегистрировали, дальше будет разбирательство. Ряд британских исследователей выпустили сейчас отчеты по фактам преступлений, которые были совершены Арменией с точки зрения разрушения оккупированных городов и ракетных ударов. Полагаю, необходимо инициировать создание международного трибунала по преступлениям против человечности, совершенных за все годы армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности, за удары по азербайджанским городам во время Второй Карабахской войны. Преступления против человечности в данном случае ничем не отличались от того, что практиковал Саддам Хусейн. Считаю, что шансов выиграть суд у Армении нет", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".