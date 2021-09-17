Эпидемиолог Роспотребнадзора: о новой волне коронавируса говорить рано

В России происходит традиционный для осеннего периода всплеск заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но о новой волне коронавируса речи не идет, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет "Интерфакс".

"С началом осеннего похолодания некоторый подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями неизбежен. Этому способствует и ухудшающаяся погода, и то, что люди возвращаются с отдыха и количество социальных контактов стремительно возрастает, и с осенней перестройкой иммунной системы", - рассказал специалист.

Он добавил, что в России фиксируются незначительные - 2-3% - суточные колебания заболеваемости коронавирусом, что допустило для фазы стабилизации. "Говорить о новой волне коронавируса преждевременно. Пока ситуация достаточно стабильная", - подчеркнул Горелов.