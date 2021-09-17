Шойгу стал дедушкой в третий раз

Младшая дочь министра обороны России Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. О радостном событии на своей странице в социальной сети Instagram сообщила сама Ксения.

Шойгу разместила фотографию с мужем из родильной палаты. "Девочка!! Счастливы!", - написала Ксения.

Имя новорожденной пока держится в секрете.

Напомним, у Ксении Шойгу это первый ребенок. Первые два внука министра обороны - от старшей дочери Юлии.