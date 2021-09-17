Владимиров обратился к жителям Ставропольского края с призывом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram обратился к жителям региона принять участие в выборах.

"Нам с вами вместе предстоит выбрать тех, кто будет принимать важные решения, напрямую влияющие на очень многое в нашей стране. На качество жизни в родном крае, в каждом городе или селе Ставрополья", - сказал он.

Напомним, что в регионе в течение трех дней будут выбирать депутатов Госдумы России, краевого парламента, органы местного самоуправления семи муниципалитетов: Ставрополя, Ессентуков, Железноводска, Невинномысска, Кисловодска, Пятигорска, Александровского округа. Голосование продлится до 20 часов 19 сентября.