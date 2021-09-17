Попова: заболеваемость ковидом в России продолжает снижаться

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что снижение замедлилось.

"Снижение заболеваемости ковидом наблюдается в 53 субъектах РФ, в 11 субъектах есть рост", - сказала она, отметив, что все же на сегодняшний день эпидситуация в России остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной.

Попова также обратила внимание на то, что практически все, кто работает на избирательных участках, имеют иммунитет к коронавирусу.