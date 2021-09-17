В Керчи уничтожена подпольная лаборатория по производству наркотиков

ФСБ ликвидировала нелегальную лабораторию, в которой двое жителей Керчи организовали производство наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ликвидировали специальную химическую лабораторию по серийному производству наркотических средств. Подпольный цех по производству мефедрона в частном домовладении в Керчи организовали двое безработных местных жителей. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали среди местного населения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий найдены химические компоненты, оборудование, предназначенные для изготовления наркотических веществ, а также крупные партии наркосодержащей жидкости и мефедрон.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере").