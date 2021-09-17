Эрдоган на Генассамблее ООН представит свою новую книгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить мировым лидерам свою новую книгу, названную "Более справедливый мир возможен" (A Fairer World Is Possible).

Эрдоган отправится 19 сентября в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и ряде других мероприятий.

В книге, которая издана на турецком, английском, арабском и французском языках, турецкий лидер подробно описывает усилия своей страны по обеспечению справедливости для всего человечества.

Эрдоган в книге уделяет внимание таким проблемам, как несправедливость, миграционный кризис, международный терроризм, исламофобия, дискриминация, двойные стандарты. На примере ООН президент Турции раскрывает проблемы легитимности, эффективности, инклюзивности, представительства и системы управления. Он уверен, что Совет Безопасности ООН должен претерпеть фундаментальное реформирование.

По мнению Эрдогана, правосудие - это то, в чем современное мировое сообщество нуждается больше всего.

"К сожалению, институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции", - отмечает он.

При этом, уверен Эрдоган, "именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира".

Все доходы от книги будут направлены Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.