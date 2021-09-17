ВОЗ проверит деятельность клиник в Грузии
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Грузию с целью изучения деятельности местных клиник. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, делегация ВОЗ не высказала никаких замечаний по поводу протокола лечения коронавируса COVID-19, которым следуют грузинские клиники. "Протокол управления хороший. Сейчас идет его пересмотр, но только потому, что новые возможности, которые появились и пока не утверждены регулирующим органом, заранее отобразились в протоколе", - цитирует Церцвадзе "Грузия Online".
Он также отметил, что используемый грузинскими врачами протокол остается одним из лучших в мире. "Я категорически заявляю, что протокол никак не является причиной увеличения случаев смертности. Больно терять близких, когда за сутки 80 умерших, 70 умерших, но они не думают о том, что эти 60 и 80 умерших появились из-за 60 тыс больных. Они это не учитывают и говорят о протоколе", - рассказал директор больницы.
Напомним, пользователи социальных сетей в последнее время часто обвиняют Минздрав Грузии в неправильном протоколе лечения пациентов с коронавирусом и в том, что причиной повышенной смертности является несвоевременная и неэффективная помощь.
По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 591 766 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 556 810 человек, умерли – 8446.
ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 226 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.
Вестник Кавказа
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