ВОЗ проверит деятельность клиник в Грузии

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Грузию с целью изучения деятельности местных клиник. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, делегация ВОЗ не высказала никаких замечаний по поводу протокола лечения коронавируса COVID-19, которым следуют грузинские клиники. "Протокол управления хороший. Сейчас идет его пересмотр, но только потому, что новые возможности, которые появились и пока не утверждены регулирующим органом, заранее отобразились в протоколе", - цитирует Церцвадзе "Грузия Online".

Он также отметил, что используемый грузинскими врачами протокол остается одним из лучших в мире. "Я категорически заявляю, что протокол никак не является причиной увеличения случаев смертности. Больно терять близких, когда за сутки 80 умерших, 70 умерших, но они не думают о том, что эти 60 и 80 умерших появились из-за 60 тыс больных. Они это не учитывают и говорят о протоколе", - рассказал директор больницы.

Напомним, пользователи социальных сетей в последнее время часто обвиняют Минздрав Грузии в неправильном протоколе лечения пациентов с коронавирусом и в том, что причиной повышенной смертности является несвоевременная и неэффективная помощь.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 591 766 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 556 810 человек, умерли – 8446.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 226 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.