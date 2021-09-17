Казахстан купит российский банк

Инвестор из Казахстана ТОО "Pioneer Capital Invest" станет новым владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка, сообщает Центробанк, подводя итоги торгов по продаже 100% акций АТБ.

Отмечается, что в закрытом аукционе участвовали трое инвесторов. Помимо победителя, участие в торгах приняли Промсвязьбанк и Совкомбанк. Победитель аукциона - Pioneer Capital Invest - предложил за Азиатско-Тихоокеанский банк рекордные 14 млрд рублей. Данная компания перечислит Банку России до 30 ноября часть чистой прибыли АТБ за 9 месяцев текущего года.

Также подчеркивается, что в соответствии с условиями торгов право собственности на акции банка перейдут к Pioneer Capital Invest до 1 ноября.

Стоит добавить, что компании Pioneer Capital Invest уже принадлежит "Квант Мобайл банк", который занимает 122-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" за второй квартал.