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Автомобилисты в России смогут вернуть деньги за плохие платные дороги

Автомобилисты в России смогут вернуть деньги за плохие платные дороги

Министерств транспорта России разработало нововведение, по которому автомобилисты смогут получить возможность частично или полностью вернуть деньги, потраченные на проезд по платной дороге с недостатками, пишет "Коммерсантъ".

Согласно новым правила, при обнаружении "недостатка платной услуги" либо при оказании услуги "не в полном объеме" водитель сможет потребовать "безвозмездного оказания услуги", либо "соразмерного уменьшения стоимости услуг", либо "возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг".

Новые правила в настоящее время проходят "регламентные процедуры", сообщили в Минтрансе.

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Вестник Кавказа

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