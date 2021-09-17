Автомобилисты в России смогут вернуть деньги за плохие платные дороги

Министерств транспорта России разработало нововведение, по которому автомобилисты смогут получить возможность частично или полностью вернуть деньги, потраченные на проезд по платной дороге с недостатками, пишет "Коммерсантъ".

Согласно новым правила, при обнаружении "недостатка платной услуги" либо при оказании услуги "не в полном объеме" водитель сможет потребовать "безвозмездного оказания услуги", либо "соразмерного уменьшения стоимости услуг", либо "возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг".

Новые правила в настоящее время проходят "регламентные процедуры", сообщили в Минтрансе.