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Москалькова сообщила о причине сбоя электронного голосования в Москве

Москалькова сообщила о причине сбоя электронного голосования в Москве

Сбой электронного голосования в Москве произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Москалькова заявляла, что к ней поступили обращения ряда москвичей в связи со сложностями при попытках проголосовать дистанционно.

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