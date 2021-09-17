Москалькова сообщила о причине сбоя электронного голосования в Москве

Сбой электронного голосования в Москве произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Москалькова заявляла, что к ней поступили обращения ряда москвичей в связи со сложностями при попытках проголосовать дистанционно.