В Казахстане найден двойник принцессы Дианы

Двойник принцессы Дианы живет в Шымкенте.

Сходство с леди Ди принесло Надежде Лукьяновой популярность в городе.

Случайное сходство с принцессой Дианой возродило во мне желание, идею создавать что-то такое, что могло бы помочь тем людям, которые нуждаются в помощи", — приводит ее слова "Спутник-Казахстан".

Стоит отметить, что Надежда активно увлекается косплеем, подражая принцессе, а с образами ей помогает старшая дочь.

"Особенно это нравится моей старшей дочери Каролине, которая в дальнейшем мечтает связать свою судьбу с дизайном", - ответила казахстанка.

Помимо сходства с леди, Надежда пишет сказки, картины и делает игрушки.