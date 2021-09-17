В Казахстане найден двойник принцессы Дианы
Двойник принцессы Дианы живет в Шымкенте.
Сходство с леди Ди принесло Надежде Лукьяновой популярность в городе.
Случайное сходство с принцессой Дианой возродило во мне желание, идею создавать что-то такое, что могло бы помочь тем людям, которые нуждаются в помощи", — приводит ее слова "Спутник-Казахстан".
Стоит отметить, что Надежда активно увлекается косплеем, подражая принцессе, а с образами ей помогает старшая дочь.
"Особенно это нравится моей старшей дочери Каролине, которая в дальнейшем мечтает связать свою судьбу с дизайном", - ответила казахстанка.
Помимо сходства с леди, Надежда пишет сказки, картины и делает игрушки.
Вестник Кавказа
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