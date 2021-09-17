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Крымские студенты провели флешмоб и развернули 17-метровый флаг России

Крымские студенты провели флешмоб и развернули 17-метровый флаг России

Крымские студенты в пятницу провели флешмоб, в ходе которого выстроились в надпись "Твой выбор важен" и развернули 17-метровый флаг Российской Федерации,

"Молодежь Крыма уверена, что ответственность за будущее страны только в наших руках. Важно сделать выбор", - сообщили журналистам в Мининформе республики.

Уточняется, что мероприятие состоялось на площади перед Дворцом культуры профсоюзов в Симферополе.

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Вестник Кавказа

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