Путин призвал ШОС объединить позиции по Афганистану

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что странам ШОС необходимо объединить позиции по Афганистану

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС.

Он также акцентировал внимание на том, что у целого ряда стран, входящих в организацию, есть общая граница с Афганистаном. Учитывая этот факт, президент России призвал задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане. "Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.