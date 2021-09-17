Две легковушки столкнулись на трассе из Буденновска в Арзгир
В Ставропольском крае на дороге Буденновск-Арзгир водитель иномарки при обгоне выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, где столкнулся с движущимся впереди автомобилем "ВАЗ-211440".
В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира "ВАЗа"
"В момент происшествия мужчина был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение правил движения не привлекался", - говорится в сообщении краевого УГИБДД ГУ МВД России.
Уточняется, что по факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.
Вестник Кавказа
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