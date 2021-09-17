Две легковушки столкнулись на трассе из Буденновска в Арзгир

В Ставропольском крае на дороге Буденновск-Арзгир водитель иномарки при обгоне выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, где столкнулся с движущимся впереди автомобилем "ВАЗ-211440".

В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира "ВАЗа"

"В момент происшествия мужчина был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение правил движения не привлекался", - говорится в сообщении краевого УГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, что по факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.