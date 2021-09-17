Путин: Россия в пандемию поддержала граждан на 3 трлн рублей

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это составляет более 4,5% ВВП страны.

"Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего", - сказал он, выступая в пятницу в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам главы государства, цифровизация и более экологичные технологии станут одними из важнейших инструментов для стимулирования дальнейшего экономического роста.