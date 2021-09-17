В России подтвердились еще 19,9 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 19,9 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 19 905 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 693 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 537, в Петербурге - 1 738, в Московской области - 837. В Ставропольском крае новых случаев 355, в Краснодарском крае - 230, в Крыму - 237, в Дагестане - 121, в Кабардино-Балкарии - 67, Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 59, в Чечне - 64, в Адыгее - 53, в Карачаево-Черкесии - 45.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 7 234 425 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 16 619 человек, за весь период - 6 469 017 человек.

Умерли за сутки 791 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 196 626 россиян.