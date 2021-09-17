Экс-игрок "Ахмата" рассказал об автоматчиках в Грозном

Футболист московского "Торпедо" Игорь Лебеденко поделился воспоминаниями о периоде в "Ахмате".

Нападающий рассказал, что в 2011 году после перехода грозненскую команду видел на каждом углу столицы Чечни автоматчиков.

"В Грозном всегда есть вооруженные люди. Когда я только перешел в "Терек" в 2011 году, на каждом углу стоял автоматчик. Но со временем их становилось меньше. Сейчас стоят, в основном, на стадионе, потому что его посещает президент республики. Ну и "Грозный Сити" охраняется автоматчиками. Танков возле "Ахмат Арены" нет, но стоит российский военный джип, похожий на американский "Хаммер", - приводит слова Лебеденко Sport24.

При этом футболист отметил, что люди с оружием в Москве его бы напрягали, а Грозном же футболист привык к ним.

"В Москве человек с пистолетом меня бы напрягал, а в Грозном я спокойно к этому относился. Но, конечно, порой было волнительно. Например, когда боевики захватили Дом Печати, а потом школу, как раз после нашей игры с "Торпедо". Мы за этим наблюдали из отеля — видели стрельбу. Нам тогда позвонили и сказали — не волнуйтесь. Вскоре с террористами разобрались", - добавил Лебеденко.