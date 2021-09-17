Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Дагестана Сергей Меликов отдал свой голос на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.

С 17 по 19 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальные выборы.

В республиканском избиркоме сообщили, что Дагестане работает 1 926 избирательных участков. На всех участках ведется видеонаблюдение.