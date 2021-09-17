Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Дагестана Сергей Меликов отдал свой голос на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.
С 17 по 19 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальные выборы.
В республиканском избиркоме сообщили, что Дагестане работает 1 926 избирательных участков. На всех участках ведется видеонаблюдение.
Вестник Кавказа
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