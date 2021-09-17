В Минздраве назвали удовлетворительными темпы вакцинации от COVID-19 в Грузии

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 по всей стране удовлетворительные.

"В этом отношении лидируют Тбилиси и Аджария. 11% населения вакцинировано в Самегрело. Это не очень хорошо", - сказала глава Минздрава во время посещения клиники Рухи.

Она подчеркнула, что важно активно общаться с населением. "В процессе вакцинации важно активизировать сельских врачей и больше контактировать с жителями", - цитирует Тикарадзе "Грузия Online".

Глава Минздрава также обратила внимание на то, что наряду с вакцинацией гражданам важно следовать рекомендациям ведомства. В частности, она в очередной раз обратилась к гражданам старше 60 лет с призывом присоединиться к вакцинации. "Основными риск-группами являются граждане старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Их вакцинация очень важна, потому что в случае заражения им необходима клиника и реанимация. Летальность высока", - подытожила Тикарадзе

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 591 766 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 556 810 человек, умерли – 8446.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 226 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.