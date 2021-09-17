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В Центробанке перечислили условия для снижения ключевой ставки

В Центробанке перечислили условия для снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ключевая ставка может быть снижена, если инфляционные ожидания станут меньше, а интерес граждан к сбережениям вырастет.

Условия для смягчения денежно-кредитной политики Набиуллина озвучила в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".

"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - сообщила глава ЦБ РФ.

По ее словам, с августа интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, этой тенденции поспособствует и последнее повышение ключевой ставки регулятора.

Ранее Центробанк увеличил ключевую ставку до 6,75%.

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Вестник Кавказа

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