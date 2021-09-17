Пашинян встретился с Раиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вопросы углубления двусторонних отношений по разным направлениям, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

По словам Пашиняна, Армения особо подчеркивает важность отношений с Ираном. В этом аспекте он отметил слова Раиси, согласно которому Тегеран также придает значение развитию отношений с Ереваном.

Напомним, что Никол Пашинян находится в Душанбе. 16 сентября он принял участие в саммите ОДКБ.