Пашинян встретился с Раиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вопросы углубления двусторонних отношений по разным направлениям, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
По словам Пашиняна, Армения особо подчеркивает важность отношений с Ираном. В этом аспекте он отметил слова Раиси, согласно которому Тегеран также придает значение развитию отношений с Ереваном.
Напомним, что Никол Пашинян находится в Душанбе. 16 сентября он принял участие в саммите ОДКБ.
Вестник Кавказа
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